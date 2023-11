Pour négocier avec Moscou il faut être "mal informé" ou "trompé", selon Kiev

"Nous ne devrions pas tomber dans ce piège et nous ne le ferons pas", a-t-il affirmé.

"Ceux qui affirment que l'Ukraine devrait négocier avec la Russie maintenant sont soit mal informés, soit trompés, soit ils se rangent du côté de la Russie et veulent que (Vladimir) Poutine fasse une pause avant une agression encore plus importante", a écrit M. Kouleba sur X (anciennement Twitter).

Selon des médias occidentaux, certains alliés de Kiev ont commencé à soulever la question de pourparlers de paix avec la Russie face à l'absence de mouvements majeurs sur le front depuis un an et aux inquiétudes sur la capacité des Occidentaux à continuer à soutenir l'Ukraine dans sa guerre.

Au début de l'invasion, des responsables ukrainiens et russes se sont rencontrés à plusieurs reprises, notamment au Bélarus et en Turquie. Le président Zelensky a mis fin à ces pourparlers après la découverte à Boutcha, près de Kiev, d'atrocités imputées à l'armée russe par l'Ukraine et l'Occident, ce que Moscou dément.

M. Zelensky a répété la semaine dernière que son pays ne négocierait pas avec la Russie tant que ses troupes étaient sur son sol et que Vladimir Poutine restait au pouvoir.