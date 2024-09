Poutine vante l'avancée russe en Ukraine, preuve de "l'échec" de l'offensive de Koursk

Partager:

Le président russe Vladimir Poutine s'est félicité lundi de l'accélération de l'avancée de son armée dans l'est de l'Ukraine, preuve selon lui que l'offensive ukrainienne dans la région russe de Koursk lancée début août est vouée à l'échec.

L'Ukraine a, elle, essuyé dans la nuit une nouvelle attaque massive de missiles et de drones ayant notamment visé la capitale, Kiev, qui y a fait au moins trois blessés et a endommagé un centre culturel islamique, selon les autorités. Les forces ukrainiennes ont lancé le 6 août une attaque surprise sur la région russe frontalière de Koursk, revendiquant rapidement s'être emparé de plus de 1.000 kilomètres carrés et de plus de 90 localités, dont la petite ville de Soudja.

Si le discours officiel russe s'efforçait jusqu'ici de minimiser cette offensive ukrainienne, qui a pris Moscou au dépourvu, M. Poutine a clamé lundi qu'il fallait "s'occuper de ces bandits qui ont pénétré sur le territoire de la Russie". Il a toutefois estimé que l'armée de Kiev n'avait "pas atteint la tâche principale (qu'elle) s'était fixée: arrêter l'offensive (russe) dans le Donbass", l'est industriel de l'Ukraine, où se déroule toujours l'essentiel des combats. "Je suis donc certain que cette provocation échouera", a-t-il ajouté en évoquant l'opération ukrainienne à Koursk. L'armée russe avance dans l'est de l'Ukraine depuis l'échec de la grande contre-offensive ukrainienne de l'été 2023 et la chute de la forteresse d'Avdiïvka en février, et cette avancée s'est sensiblement accélérée ces dernières semaines.