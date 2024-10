Quarante perquisitions dans plusieurs pays européens en rapport avec le trafic de drogue

Des inspecteurs des douanes allemandes ont mené des perquisitions dans 40 lieux différents jeudi matin dans le cadre d'une enquête sur un gang de trafiquants de drogue aux ramifications internationales. Les perquisitions ont eu lieu en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne. L'opération, à laquelle ont participé quelque 400 agents, a été menée à la demande du parquet allemand de Duisbourg.

Le gang aurait introduit en Allemagne des drogues par paquets de un à trois kilogrammes, et les aurait commercialisées sur place. Il s'agirait principalement d'amphétamine, de marijuana, de cocaïne, de kétamine et d'ecstasy. Les membres de la bande criminelle auraient également fait du trafic d'armes et violé la loi allemande sur les armes.

Plusieurs bureaux de douane ont participé à l'opération, au cours de laquelle des unités spéciales de la police fédérale ont également été déployées. Les porte-parole des douanes allemandes et belges n'ont pas pu, dans un premier temps, donner plus de détails.