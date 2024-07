Radié en Angleterre, le dentiste officiait en France: enquête sur la mort d'une patiente

Mis en examen récemment pour "homicide involontaire" et "non-assistance à personne en péril", ce praticien d'une soixantaine d'années est sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter la France et d'exercer sa profession.

Devis à 35.000 euros et cocktail de tranquillisants: la justice enquête sur la mort d'une sexagénaire venue se faire soigner en Gironde (sud-ouest de la France), à l'été 2023, par un dentiste britannique radié depuis deux décennies en Angleterre.

Un an après le décès, les enfants de la victime tentent toujours d'en comprendre les circonstances, alors que le suspect avait été sanctionné outre-Manche pour une série de fautes et malversations professionnelles, dont le fait d'avoir facturé d'importantes sommes à des patients pour des interventions jugées "inutiles", selon d'anciens articles de la BBC et du Guardian.

À l'été 2023, n'ayant pas trouvé de solution pour ses problèmes d'implants en Guadeloupe, où elle passait sa retraite, Florence Taillade, 68 ans, avait contacté une dentiste en métropole sur les conseils d'un proche, raconte à l'AFP son fils Guillaume Bonvoisin, 48 ans.

Cette dernière, basée à Gujan-Mestras près d'Arcachon, aujourd'hui mise en examen pour non-assistance à personne en péril, lui dit alors "connaître quelqu'un" qui pourrait intervenir: un collègue britannique exerçant à Paris et Bordeaux, relate Me Philippe Courtois, avocat des parties civiles.