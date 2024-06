Redu labellisé comme l'un des plus beaux villages de Wallonie

Le village de Redu, accompagné de ses hameaux de Lesse et Séchery, est devenu jeudi la 33e entité wallonne à intégrer le réseau. L'association des "Plus Beaux Villages de Wallonie" a décerné son label au village libinois jeudi à l'occasion de son assemblée générale.

L'élue locale souligne également le dynamisme à l'œuvre au sein du village en matière de vie associative et culturelle. "Redu compte notamment plusieurs structures culturelles telles que le Mudia et la toute récente Space Art Gallery, mais aussi un chai, des artisans, la possibilité d'y pratiquer la marche, le géo-catching... Le village peut répondre à bon nombre de demandes en matière touristique et culturelle", fait-elle valoir.

Comptant quelque 420 habitants environ, le village de Redu est notamment connu pour sa proximité et ses liens avec le centre de l'agence spatiale européenne, l'ESA. Outre le Mudia et le Village du Livre, l'association des "Plus Beaux Villages de Wallonie" pointe notamment l'église Saint-Hubert, la chapelle Notre-Dame de Walcourt et plusieurs arbres remarquables à Lesse, d'anciennes fermes et écoles ou encore la séquence d'habitat villageois à Séchery.