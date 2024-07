Reprise du trafic à l'aéroport de Francfort, après l'intrusion de militants écologistes

Des militants du groupe Letzte Generation se sont collés à une piste. La police est rapidement arrivée sur les lieux pour les en déloger. Leur action appelle à l'abandon progressif des combustibles fossiles d'ici à 2030.

"Six manifestants se sont servis de petites pinces pour faire des ouvertures dans les grillages (de l'aéroport ndlr) et sont arrivés à pied, à vélo et en skateboard à différents points autour des pistes de décollage et d'atterrissage", indiquait un communiqué du groupe en début d'action.