Russie: un ex-responsable de la Défense arrêté pour "fraude"

Depuis avril, au moins neuf responsables du ministère russe de la Défense et des généraux ont été placés en détention ou inquiétés en Russie dans des affaires de fraude et de corruption, plus de deux ans et demi après le début de l'offensive russe en Ukraine.

Le Comité d'enquête russe, un puissant organe judiciaire, a indiqué sur Telegram que Pavel Popov s'était enrichi entre 2021 et 2024 aux dépens du parc Patriote, un grand espace glorifiant les forces armées et le récit patriotique du Kremlin, situé dans la région de Moscou.