Séisme de magnitude 7 au large de la Russie, une alerte au tsunami déclenchée

Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de près de 50 kilomètres dans les eaux au large de la péninsule du Kamtchatka, à environ 90 kilomètres à l'est de la ville de Petropavlovsk-Kamchatsky. Celle-ci se situe entre la mer d'Okhotsk et la mer de Béring, qui sépare la Russie et l'Alaska.