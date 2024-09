À Singapour, le pape appelle à protéger "la dignité des travailleurs migrants"

"Je souhaite qu'une attention particulière soit accordée aux pauvres, aux personnes âgées (...) et à la protection de la dignité des travailleurs migrants, qui contribuent beaucoup à l'édification de la société, et auxquels il faut garantir un salaire équitable", a déclaré François dans un discours devant les autorités, la société civile et le corps diplomatique.

Singapour compte plus de 300.000 travailleurs migrants, pour la plupart originaires du Bangladesh, d'Inde ou de Chine, qui contribuent, contre un maigre salaire, à la construction de ses imposants gratte-ciels et de ses vastes infrastructures.