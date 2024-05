Soupçons d’ingérence russe: perquisitions au Parlement européen, un collaborateur d’extrême droite visé

Des perquisitions sont en cours dans les bureaux d'un "collaborateur" du Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg, ainsi qu'à son domicile bruxellois, dans le cadre de l'enquête sur des soupçons d'ingérence russe et de corruption, a annoncé mercredi le parquet fédéral belge.

Ce dernier est désormais assistant parlementaire de l'eurodéputé néerlandais Marcel de Graaff, membre du Forum pour la démocratie, un parti eurosceptique et conservateur néerlandais.

"Ces perquisitions s'inscrivent dans le cadre d'un dossier d'ingérence, de corruption passive et d'appartenance à une organisation criminelle, et concernent des indices d'ingérence russe, selon lesquels des membres du Parlement européen auraient été approchés et payés pour promouvoir la propagande russe via le +site web d'information+ Voice of Europe", a indiqué le parquet dans un communiqué.

"Des indices prouvent que le collaborateur du Parlement européen en question a joué un rôle important dans cette affaire", a-t-on ajouté de même source.