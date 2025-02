"Tout le monde a eu peur": un avion d'American Airlines contraint d'atterrir en urgence à Rome

"Le vol American Airlines 292, assurant la liaison de New York à New Delhi, a été dérouté vers Rome en raison d'un éventuel problème de sécurité", a écrit dans un communiqué la compagnie aérienne, assurant que l'avion avait atterri sans encombre à l'aéroport romain de Fiumicino.

Mahesh Kumar, un consultant en informatique qui se trouvait à bord, a raconté que le pilote a annoncé le changement de route vers Rome pour des "raisons de sécurité" environ trois heures avant l'atterrissage. "Tout le monde a eu peur. Tout le monde se taisait et obéissait aux ordres", a déclaré cet homme de 55 ans, originaire du Texas.

"Ils nous ont demandé de nous asseoir et de ne pas nous déplacer tant que les avions de chasse étaient près de nous", a-t-il ajouté, précisant que la police italienne a escorté les passagers pour un contrôle de sécurité à l'aéroport au moment de l'atterrissage.

Un "problème de sécurité"

De son côté, la FAA, le régulateur américain de l'aviation, a mentionné "un problème de sécurité" signalé par l'équipage. "Le problème éventuel a été jugé non crédible mais en raison du protocole de l'aéroport de New Delhi, une inspection était obligatoire avant l'atterrissage" dans la capitale indienne, a déclaré un responsable d'American Airlines, sous couvert d'anonymat. "Les forces de l'ordre ont inspecté et autorisé l'appareil à repartir", a annoncé la compagnie, en présentant ses excuses aux passagers.

À lire aussi Le mystère du crash d'un avion en France en 1968 bientôt résolu?

L'appareil ne devrait cependant pas décoller pour New Delhi avant lundi pour permettre à l'équipage de se reposer, a précisé le responsable.

La compagnie American Airlines, presque centenaire, dessert plus de 60 pays dans le monde avec ses partenaires, précise son site internet.