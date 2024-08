L'armée russe a revendiqué mardi la capture de la ville de New York dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, présentée comme une importante plate-forme logistique des troupes ukrainiennes.

"Le groupement Centre (...) a libéré Novgorodskoïe (nom russe de New York, NDLR), l'une des plus grandes localités de l'agglomération de Toretsk et centre logistique stratégiquement important", a indiqué le ministère russe de la Défense dans son compte rendu quotidien.

La localité de New York, où s'étaient installés des colons allemands au XIXe siècle, a porté ce nom jusqu'en 1951, année où les autorités soviétiques, en pleine guerre froide, l'avait rebaptisée Novgorodskoïe.