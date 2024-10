Ukraine: possible chute de l'aide occidentale en 2025, alerte un institut

L'institut de recherche allemand Kiel Institute a alerté jeudi sur une possible chute de l'aide occidentale à l'Ukraine, dans les hypothèses où Donald Trump reviendrait à la Maison Blanche et où l'Allemagne réduirait la voilure.

"A partir de l'année prochaine, l'Ukraine pourrait faire face à un important déficit d'aide", écrit dans un communiqué l'institut, qui recense l'aide militaire, financière et humanitaire promise et livrée à l'Ukraine depuis l'invasion russe du 24 février 2022.

Selon les projections de l'institut de recherche, les aides militaire et financière s'élèveraient respectivement à 59 et 54 milliards d'euros en 2025 si les donateurs occidentaux maintenaient leur niveau d'aide. A contrario, ces aides chuteraient de moitié, à 29 et 27 milliards d'euros, sans nouvelle aide américaine et si les donateurs européens s'alignaient sur l'Allemagne.

Au 30 août 2024, les aides bilatérales promises à l'Ukraine depuis le début de la guerre s'élèvent à 397 milliards d'euros, dont 153,8 milliards d'aide militaire, 221 milliards d'aide financière et 22,3 milliards d'aide humanitaire, selon les derniers chiffres du Kiel Institute.

Les premiers donateurs sont l'Union européenne et ses membres (240,9 milliards), les Etats-Unis (100,2) et le Royaume-Uni (13,9).