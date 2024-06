Un mort et neuf blessés dans le bombardement d'une poste à Kharkiv

Une personne a été tuée et neuf autres, dont un bébé, ont été blessées dimanche dans la frappe russe sur un bureau de poste à Kharkiv (nord-est), la deuxième ville d'Ukraine, ont annoncé les autorités locales.

"Neuf personnes ont été blessées. Parmi elles, un enfant de huit mois et une femme, les autres sont des hommes. Un homme, employé de la poste, a été tué", a indiqué sur Telegram le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Synegoubov.

Selon lui, cette frappe a été menée à l'aide d'une bombe planante, un type d'arme très destructeur et de plus en plus utilisé par les forces russes.