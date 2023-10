Un nouveau zoning à Jamoigne

Plusieurs entreprises actives dans des domaines tels que la mobilité, la construction et l'agroalimentaire ont d'ores et déjà exprimé leur intérêt pour ce nouveau zoning, poursuit Idelux. Les marques d'engagement couvrent près de 80% des 3,5 hectares de terrains qu'occupe le parc à la sortie de Jamoigne, sur la N83 reliant Sedan à Arlon. "Ce projet aura donc un impact positif sur le développement économique de la région et sur l'emploi local", poursuit l'intercommunale luxembourgeoise.

Selon Idelux, l'aménagement du parc s'est fait dans le respect des enjeux environnementaux et urbanistiques actuels. "Le projet conçu à Jamoigne intègre des aménagements favorisant la mobilité douce et des espaces publics de grande qualité", poursuit l'intercommunale, qui souligne également l'attention apportée à la préservation de la biodiversité dans la conception du zoning. "Les plantations totalisant 1.050 mètres de haies créeront un maillage écologique qui s'intégrera progressivement dans le paysage. L'installation d'espaces et de bornes de recharge pour les véhicules électriques, la mutualisation d'équipements publics, le respect de l'équilibre déblais-remblais, l'installation d'un éclairage moins énergivore de type LED programmable et l'usage de matériaux locaux sont autant de choix stratégiques qui viennent renforcer l'empreinte écologique positive de ce projet novateur", détaille Idélux.