Un soldat américain condamné en Russie à plus de trois ans de prison pour vol et menace

Un tribunal russe a condamné mercredi un soldat américain à plus de trois ans d'emprisonnement pour vol et menace de mort, ont rapporté des agences de presse d'Etat.

Gordon Black a été condamné à une peine de trois ans et neuf mois d'emprisonnement par un tribunal de Vladivostok, ont indiqué Tass et Spoutnik. Le soldat américain avait été arrêté en Russie et était jugé depuis le 6 juin, accusé de menace de mort, d'avoir "battu" sa petite amie russe et de lui avoir volé 10.000 roubles, soit un peu plus de 100 euros.