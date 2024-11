Une grève sur le rail néerlandais a aussi un impact chez nous: voici les perturbations annoncées

Aucun train ne circule en Hollande méridionale, Brabant septentrional et Zélande lundi matin tôt en raison d'une grève au sein du gestionnaire de réseau ProRail. Les liaisons à grande vitesse entre la Belgique et les villes hollandaises de Rotterdam et Amsterdam sont aussi suspendues, fait savoir l'opérateur ferroviaire NS.

Ce mouvement de grogne, associée à des conditions météorologiques défavorables, risque d'engendrer des perturbations sur le rail à l'heure de pointe chez nos voisins.