Une spéléologue italienne coincée à 580 mètres sous terre: "des opérations longues et difficiles" pour la sauver

L'opération est dirigée par Mauro Guiducci, vice-président national du sauvetage spéléologique et alpin, et mobilise près d'une centaine de personnes. "Une vingtaine de techniciens sont à l'intérieur de la grotte, et environ 70 à l'extérieur. Est-ce qu'on est prêts à la secourir ? Ce sont des opérations imprévisibles et très longues", a-t-il confié à Bergamo Corriere.

Ce n'est pas la première fois que Piana se trouve en difficulté dans cette même grotte. L'année dernière, elle y a passé deux jours, coincée à 150 mètres de profondeur avec une jambe cassée, non loin de sa position actuelle.