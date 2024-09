Vers la fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie ? "Nous en sommes plus proches que beaucoup ne le pensent", affirme Zelensky

"Je suis convaincu que nous sommes plus proches de la paix que nous ne le pensons", a-t-il affirmé. "Nous sommes plus proches de la fin de la guerre. Nous devons simplement être très forts."

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi, lors de l'émission Good Morning America (GMA) diffusée sur ABC, qu'il était convaincu que la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine était "plus proche de la fin" que beaucoup ne le pensaient et a appelé ses alliés à renforcer l'armée ukrainienne.

Volodymyr Zelensky est arrivé dimanche soir aux États-Unis, où il présentera à son homologue américain Joe Biden et à ses alliés les détails de son plan de paix, qualifié de "plan de la victoire", visant à "renforcer" l'Ukraine et à mettre fin à l'invasion russe de son pays. Son voyage coïncide avec l'Assemblée générale des Nations unies, qui se tient cette semaine à New York.

Le président ukrainien a appelé à plusieurs reprises les États-Unis, ainsi que le Royaume-Uni, à autoriser Kiev à frapper des cibles en Russie avec des armes occidentales à longue portée. Le président russe Vladimir Poutine a, pour sa part, prévenu qu'une telle autorisation signifierait que "les pays de l'Otan sont en guerre contre la Russie".

Dans l'interview accordée à GMA, M. Zelensky a également déclaré que le président russe avait "peur" de l'offensive ukrainienne dans l'oblast russe de Koursk. "C'est vrai. Il a très peur", a assuré le président ukrainien. "Pourquoi ? Parce que son peuple a vu qu'il ne pouvait pas défendre l'ensemble de son territoire."