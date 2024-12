Voiture-bélier sur un marché de Noël à Magdebourg: des centaines de personnes assistent à la cérémonie d'hommage aux victimes

Une cérémonie en hommage aux victimes de l'attaque mortelle sur le marché de Noël vendredi à Magdebourg s'est tenue samedi soir dans la cathédrale de cette ville du nord-est de l'Allemagne. Plusieurs centaines de personnes, dont des proches des victimes, des secouristes et d'autres invités étaient présentes. Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, le chancelier Olaf Scholz ou encore le ministre-président de la région Saxe-Anhalt Reiner Haseloff y ont également assisté.

Des personnes ont déposé des bougies et des fleurs devant la cathédrale, où un écran géant a diffusé la cérémonie en direct. "L'attaque brutale d'hier soir nous rend tristes et en colère, déconcertés et effrayés, incertains et désespérés, sans voix et profondément affectés, a expliqué l'évêque Gerhard Feige au début du service. Nous sommes réunis ce soir dans la cathédrale avec des sentiments incompréhensibles". "Nous sommes ensemble ce soir pour s'offrir du soutien mutuellement, parce que nous ne voulons pas que la haine et la violence aient le dernier mot".