Washington, Madrid et Prague réclament des informations sur leurs ressortissants détenus au Venezuela, accusés d'être liés à un complot présumé visant à "déstabiliser" le pays.

Le ministre vénézuélien de l'Intérieur, Diosdado Cabello, a alors évoqué un plan présumé destiné à "générer de la violence" et à "déstabiliser" le pays.

Les autorités vénézuéliennes ont annoncé samedi l'arrestation de trois Américains, deux Espagnols et d'un Tchèque, affirmant avoir saisi quelque 400 fusils en provenance des États-Unis.

Selon lui, le président Nicolas Maduro, dont la réélection le 28 juillet est contestée par l'opposition et une partie de la communauté internationale, en était la cible, en même temps que d'autres responsables de l'exécutif.

Washington et Madrid ont démenti toute implication dans une opération de ce type.

En outre, le ministre vénézuélien de l'Intérieur a affirmé qu'un officier actif de l'armée américaine, Wilbert Castañeda, faisait partie des personnes arrêtées.

M. Cabello a identifié les deux autres Américains comme étant David Estrella et Aaron Barren Logan et les Espagnols comme étant José María Basoa et Andrés Martínez Adasme.