Zelensky dénonce une attaque "barbare" sur un musée de Koupiansk qui a fait un mort

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé mardi une attaque russe "barbare" sur un musée de Koupiansk, dans le nord-est de l'Ukraine, un nouveau "crime de guerre" à ses yeux qui a fait au moins un mort et dix blessés, a-t-il annoncé.

"À ce stade, nous avons été informés du décès d'un employé du musée et de dix blessés", a déclaré M. Zelensky sur Telegram, fustigeant les Russes qui "tuent des Ukrainiens avec des méthodes absolument barbares".

Dans une courte vidéo partagée par Volodymyr Zelensky sur sa chaîne Telegram, on y voit un bâtiment éventré, les vitres explosées et de nombreux débris par terre.

"Tous les coupables de ces crimes de guerre seront certainement traduits en justice et ce sera sans pitié", a encore cinglé le président ukrainien.

"Le pays terroriste fait tout pour nous détruire complètement", a-t-il déploré, avant d'affirmer: "Nous devons et nous répondrons !"

L'attaque russe a eu lieu à l'aide d'un missile sol-air d'origine soviétique "S-300", a indiqué sur Telegram le chef de l'administration présidentielle, Andriï Iermak.

Koupiansk, à une centaine de kilomètres de la ville de Kharkiv, comptait avant la guerre plus de 25.000 habitants. Elle a été prise par les Russes dans les premiers jours de l'invasion, il y a plus d'un an. Les Ukrainiens ont ensuite repris la ville en septembre après une contre-offensive éclair.