10 ans après l'attentat de Charlie Hebdo, le dessinateur Plantu est toujours sous protection policière: "C'est la honte pour nos démocraties"

"Cela paraissait tellement incroyable. Je les connaissais tous, les dessinateurs. Cela paraît tellement incroyable que des gens habités par la haine se lancent dans une telle tragédie...", a-t-il confié. "On dit souvent qu'ils ont gagné la bataille contre la liberté d'expression, mais non, ils sont morts. Et en plus, le combat, ils vont le perdre."

Et de poursuivre : "On est au début de cette guerre contre l'ignorance. Je ne suis pas croyant. Mahomet, j'en ai rien à foutre. Mais je respecte l'idée, pour des gens qui croient en Jésus-Christ, Moïse, Mahomet... Ils font ce qu'ils veulent. J'ai beaucoup de respect pour eux. Cela dit, il faut quand même rediscuter, et essayer de voir comment on peut échanger. Et nous, cartoonistes et dessinateurs du monde entier, de tous les continents, on fait des ponts entre les opinions, entre les régions, entre les religions, entre les cultures. Il faut arrêter de se braquer sur des choses qu'on ne peut plus dire. Ce n'est pas vrai. On peut tout dire, mais il y a un papier cadeau à réinventer."

10 ans après, Plantu ne fait toujours pas un pas à l'extérieur sans être escorté. "C'est la honte que je ressens. Je remercie toujours les policiers. C'est la honte que je ressens pour nos démocraties, en Belgique, en France, en Europe. Il n'y a pas que moi. (...) Quand je dis que je vais chez le médecin, ils sont au courant. Quand je vais dîner, ils sont au courant. C'est gênant pour ça. Pour ma vie de créateur, en images, je ne demande l'avis de personne", conclut-il.