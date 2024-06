80 ans du Débarquement: revivez cette journée de commémorations riche en émotion

Huit décennies plus tard, sur la même plage d'Omaha la "sanglante", contre "l'agresseur": les Alliés se sont retrouvés ce jeudi sans la Russie en Normandie mais au côté de l'Ukrainien Volodymyr Zelensky, pour célébrer la victoire sur le nazisme alors que la guerre sévit de nouveau en Europe. Revivez les cérémonies de commémoration de ce célèbre D-Day. Une opération militaire inédite.

18h24 La Patrouille de France et les Red Arrows britanniques traversent le ciel normand

18h18 Le président français prononce son discours Emmanuel Macron a commencé par saluer le courage des soldats Alliés, qui sont venus "défier les éléments, la houle, le ciel bas, le vent qui battait les falaises", il y a 80 ans. Il a notamment évoqué le commandant Kieffer, et ses 177 hommes qui étaient les premiers à débarquer sur les plages normandes. Américains, Britanniques, Canadiens ou encore Français "n'ont ni le même drapeau, ni le même uniforme", a rappelé le président français et pourtant, ils ont "en commun leur volonté de libérer l'Europe du joug de la tyrannie nazi".

17h50 Emmanuel Macron décore trois vétérans Le président français remercie "tous les anciens combattants ici (...) au nom du peuple français. Il décore trois vétérans de la Légion d'honneur, sous les applaudissements des invités.

17h11 Des parachutistes atterrissent en pleine cérémonie Les invités à la cérémonie ont pu apercevoir plusieurs parachutistes voler au-dessus de leur tête.

16h58 Le narrateur de la cérémonie, Lambert Wilson, entre en scène L'acteur français, Lambert Wilson, lit la lettre de Ferdinand Malardé, qu'il avait écrit à ses parents, à 20 ans, avant d'être fusillé par les Nazis. Ce moment fort en émotion est suivi par l'interprétation "Trois beaux oiseaux du paradis" de Maurice Ravel, par les jeunes de l'Office franco-allemand de la jeunesse.

16h56 Alexandre Tharaud interprète un morceau au piano Alexandre Tharaud, pianiste français, interprète Gnossienne No. 1, un morceau composé par Erik Satie.

16h51 Des jeunes sifflent et chantent l'hymne de la Résistance française Après le film, la cérémonie débute avec le Chant des partisans, chanté et sifflé par plusieurs dizaines de jeunes.

16h46 La cérémonie commence avec la projection d'un film sur le Débarquement

16h40 Joe Biden et Jill Biden sont arrivés à la cérémonie Derniers arrivés : le président américain Joe Biden et la Première dame Jill Biden sont arrivés. Ils ont été accueillis, eux aussi, par Emmanuel Macron.

16h29 Accolade émouvante entre Volodymyr Zelensky et un ancien combattant

16h21 Les vétérans arrivent sous les applaudissements A quelques minutes du début de la cérémonie, de nombreux vétérans arrivent. Ils sont acclamés par la foule, alors qu'ils passent devant les chefs d'État.

16h10 Le prince William est arrivé sans le roi Charles III Le prince William est arrivé seul aux commémorations. Le roi Charles III n'est pas présent.

16h00 Volodymyr Zelensky accueilli par Emmanuel Macron Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Omaha Beach, avec sa femme. Il a été particulièrement applaudi par le public

15h56 Le roi Philippe et la reine Mathilde sont arrivés Le roi Philippe et la reine Mathilde ont été accueillis par le président français sur le tapis rouge de la cérémonie internationale.

15h45 Les vétérans et chefs d'État arrivent pour la grande cérémonie Le président français Emmanuel Macron est arrivé à Omaha Beach. Il accueille les délégations invitées.

14h28 La sonnerie aux morts, suivie de coups de canons Les participants aux commémorations ont pu entrendre une sonnerie aux morts, puis une sonnerie de l'Armée française qui est utilisée lors de funérailles et de cérémonies de commémoration. Ensuite, 21 coups de canon ont été tirés. Pour conclure la cérémonie franco-américaine, un défilé aérien a eu lieu

14h10 Après Macron, Joe Biden rend hommage à la "bataille de la liberté" Après la prise de parole d'Emmanuel Macron, c'est au tour du président américain de s'exprimer lors de la cérémonie franco-américaine. "Hitler et ceux à ses côtés pensaient que la démocratie était faible et que l'avenir était aux dictatures", a-t-il affirmé. "Ici, sur les côtes de Normandie, la bataille entre la liberté et la tyrannie allait se décider." Avant de poursuivre, en faisant un parallèle avec l'actualité brûlante. "Les forces obscures ne s'évanouissent jamais" et "le désir de dominer, de contrôler, de changer les frontières par la force". En évoquant la guerre en Ukraine, Joe Biden a affirmé que "la démocratie n'est jamais garantie, chaque génération doit la préserver, la défendre et se battre pour elle"."Voilà le test auquel nous faisons face aujourd'hui, la mémoire de ceux qui ont combattu à l'époque, qui ont sauvé le monde à l'époque, nous devons être dignes de leur sacrifice", déclare-t-il, en référence aux personnes qui ont combattu lors du Débarquement. "L'isolationnisme n'était pas la réponse il y a 80 ans, et ce n'est pas la réponse aujourd'hui", souligne le président américain en rappellant le rôle de l'OTAN.

Un hommage aux "milliers de noirs américains" Joe Biden a également salué "tous les soldats qui ont participé au Débarquement" qui ont "ont été soutenus par d'autres Américains courageux", notamment les "centaines de milliers de noirs américains et de femmes qui ont servi l'armée souligne Joe Biden.



13h56 Emmanuel Macron salue la "grandeur d'un peuple prêt à mourir sur un sol qui n'est pas le sien" Le président français a tenu un discours devant le cimetière américain de Colleville-sur-Mer, "un des lieux les plus émouvants" du pays. Il salue "la grandeur d'un peuple prêt à mourir sur un sol qui n'est pas le sien". Emmanuel Macron ajoute: "On y sent vibrer l'histoire, l'héroïsme des morts et celui des vivants." Il s'adresse aux vétérans: "Vous avez répondu présents (...) nous n'oublions pas."

13h11 Le point en direct sur les cérémonies

12h27 Cérémonie franco-américaine Dès 12h30, une cérémonie franco-américaine est également prévue à Colleville-sur-Mer. Joe et Jill Biden, le président américain et son épouse, sont présents pour y assister. Tom Hanks et Steven Spielberg, l'acteur et le réalisateur américains, sont également sur place pour ces commémorations du 80e anniversaire du Débarquement.

12h22 Des passionnés venus de toute l'Europe assistent aux commémorations

12h06 Zelensky est arrivé à Caen Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Caen. Il doit assister à la cérémonie de commémoration sur la plage d'Omaha à Saint-Laurent-sur-Mer, épicentre sanglant du Débarquement de Normandie le 6 juin 1944. La cérémonie internationale débutera à 15h30, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde. Des barges accosteront à Omaha Beach pour une reconstitution d'époque. Suivront une évocation historique du Débarquement, en plusieurs tableaux, ainsi qu'un survol de Douglas C-47, surnommés "Dakota". Aux côtés du président français Emmanuel Macron se trouveront une vingtaine de chefs d'Etat, de gouvernement ou homologues, parmi lesquels le roi Philippe et la reine Mathilde, Joe Biden, Justin Trudeau, Olaf Scholz, Volodymyr Zelensky ou encore Charles Michel. Le prince William d'Angleterre prendra le relais de son père, présent au mémorial de Ver-sur-Mer plus tôt dans la journée.

11h48 Le prince William à Juno Beach A Juno Beach, la cérémonie canadienne a débuté un peu après 11h. Le Premier ministre français Gabriel Attal et le Premier ministre canadien Justin Trudeau sont présents, tout comme le prince William, héritier de la couronne britannique. La princesse Kate n'a pas pu faire le déplacement pour raisons de santé. Les vétérans canadiens participent également à cette cérémonie de commémoration.

11h44 Place à la Marseillaise et au God save the King Après les dépôts de gerbes de fleurs devant le monument aux morts, un orchestre a joué la Marseillaise, l'hymne français, puis God save the King, l'hymne britannique. Pendant ce temps, dans le ciel, les Red Arrows dessinaient les couleurs de deux pays: le bleu, le blanc et le rouge.

11h13 Le roi Charles III fait un discours Le roi Charles III est en train de faire un discours lors de la cérémonie franco-britannique à Ver-sur-Mer, en présence des derniers vétérans, visiblement émus. "Ensemble face à la tyrannie", a notamment affirmé le souverain britannique. Dans son allocution, le roi Charles III a également rappelé "le nombre inimaginable de civils français qui sont morts dans cette bataille commune pour la liberté". Enfin, le souverain britannique a évoqué les Normands venus assister aux commémorations, vantant la "chaleur et la générosité de l'accueil" qu'ils ont réservé aux vétérans. Cela "constitue l'aspect le plus émouvant et le plus mémorable de ces commémorations".

10h44 Cérémonie franco-britannique à Ver-sur-Mer Une cérémonie franco-britannique est en cours au mémorial de Ver-sur-Mer. Le roi Charles III et son épouse la reine Camilla sont présents ainsi que le président français Emmanuel Macron. Il y a 80 ans, 73.000 Britanniques ont débarqué sur les plages normandes. Au total, 22.442 d'entre eux ont perdu la vie.

10h42 Coulisses des 80 ans du D-Day: des contrôles de passeports pour les parachutistes

09h48 Joe Biden arrive en Normandie A 9h45, à bord d'Air Force One, Joe et Jill Biden ont atterri à l'aéroport de Caen-Carpiquet. Le président américain et son épouse ont ensuite pris leur hélicoptère pour participer à la cérémonie américaine prévue à midi à Colleville-sur-Mer. Le démocrate fait partie des 25 chefs d'État et de gouvernement attendus en Normandie pour les commémorations des 80 ans du Débarquement.

09h38 Tom Hanks et Steven Spielberg présents pour les commémorations Tom Hanks et Steven Spielberg ont été aperçus mercredi matin à l'aéroport de Caen-Carpiquet, signale BFMTV. Ce qui laisse présager leur présence aux commémorations ce jeudi du 80e anniversaire du Débarquement. Selon la chaîne française, l'acteur et le réalisateur doivent prendre part à deux cérémonies dans la région: la cérémonie bi-nationale américano-française de Colleville-sur-Mer et la cérémonie internationale à Saint-Laurent-sur-Mer.

09h35 En Normandie, des férus de reconstitution historique venus du monde entier Sur Omaha Beach, l'une des plus célèbres plages du Débarquement, une vieille Mercedes 170V, recouverte de symboles de la résistance française, diffuse du Edith Piaf. A l'intérieur, surprise: ce sont des Allemands férus de reconstitution historique. Comme eux, de nombreuses personnes sont venues, parfois en famille, endosser l'uniforme militaire de soldats ayant débarqué en Normandie le 6 juin 1944 ou ayant participé aux meurtriers combats de l'opération Overlord. "Cette voiture, je la mets toujours aux couleurs des F.F.I", les Forces Françaises de l'Intérieur, un des principaux mouvements de résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, raconte Siegfried Oberst, venu de Bochum, à plus de 750 km d'Omaha Beach. Passionné de reconstitution historique, le sexagénaire a trouvé le véhicule dans une grange et s'est attelé à la remettre en état.



08h54 Un guide Michelin utilisé lors du Débarquement en vente aux enchères Un exemplaire du Guide Michelin de 1939, surnommé "l'Américain" parce que les GI's l'ont utilisé lors du Débarquement en Normandie, est vendu jeudi aux enchères à Clermont-Ferrand. "C'est un livre extraordinaire, qui a probablement débarqué le 6 juin dans le paquetage d'un soldat américain. Nous ne sommes plus dans l'hôtellerie ou la gastronomie mais dans l'Histoire", s'enthousiasme Pierre-Gabriel Gonzalez, spécialiste des objets Michelin.



07h36 "Cette cérémonie était particulièrement émouvante" Les commémorations continuent à Utah Beach, suivant le déroulement du Débarquement du Second bataillon naval. Les Navy Seals ont remis un livre hommage aux familles des vétérans de la bataille d'Utah Beach. Ensuite, des parachutistes sont descendus sur la plage. "Les Navy Seals américains étaient présents. Ce sont les héritiers de ce bataillon qui est arrivé ce 6 juin 1944", précise notre journaliste Sébastien Rosenfeld. "Cette cérémonie était particulièrement émouvante car on a pu voir ces hommes revivre l’espace d’un instant ce qu’il s’est passé il y a 80 ans. Un général américain était aussi présent pour saluer le travail et la mémoire de ces héros qui sont toujours salués aux Etats-Unis", ajoute-t-il.

07h14 Suite de la reconstitution à Utah Beach Des centaines de personnes se sont levées très tôt pour se masser autour d'Utah Beach, où se tient cette reconstitution. Un moment de recueillement marqué par un instant de silence et un air de cornemuse. Pour David, reconstituteur, le 80e anniversaire du D-Day "a une particularité", a-t-il confié à BFM. "Il nous reste encore quelques vétérans. Ça rajoute à l'aspect émotion de l'événement. Parce qu'on sait pertinemment qu'au fur et à mesure ces vétérans vont disparaître".

06h30 Début de la reconstitution à Utah Beach A Utah Beach se déroule depuis 6h30 une cérémonie en présence de familles de vétérans. C'est comme si le débarquement de 1944 se déroulait. A l'aube du 6 juin 1944, les premiers soldats américains débarquèrent et les Alliés perdirent le plus d'hommes face au déluge de feu allemand. Sébastien Rosenfeld, notre envoyé spécial sur place, décrit les premiers moments de cette reconstitution grandeur nature. "Il était 6h30 du matin lorsque nous avons vécu un moment exceptionnel. Alors que le soleil se lève, cette lumière est en train d’illuminer cette plage d’Utah Beach, et là soudain vous avez des soldats qui sortent de l’eau. 150 reconstitueurs habillés comme lors de la seconde guerre mondiale qui étaient là pour finalement rendre hommage à cette première vague qui est arrivée le 6 juin 1944 sur Utah Beach. Ce sont les premiers qui ont affronté les tirs ennemis".