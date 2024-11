Affaire Daval: ce petit geste de la mère d'Alexia a permis d'obtenir les aveux du meurtrier, "Il s'est mis à pleurer"

La famille d'Alexia s'était réunie avec l'avocat. Ce dernier, lorsque Isabelle Fouillot (la maman) montre une photo du chat de sa fille, qui comptait beaucoup pour elle et pour son mari Jonathann, comprend immédiatement qu'il y a un coup à jouer. "Je lui ai dit que c'est l'angle d'attaque. Montrez-lui ce chat. Parlez-lui de ce chat, de ce qu'il devient maintenant. Vous allez le toucher et peut-être qu'il basculera", raconte Gilles-Jean Portejoie, l'avocat de la famille.

Au moment de rencontrer son gendre, Isabelle a bien sa photo dans son sac. "En arrivant, je lui dis bonjour Jonathann et là, je capte son regard et il me répond bonjour, comme si je l'avais vu la veille, comme si rien ne s'était passé", se remémore-t-elle.

"Très vite, madame Fouillard a adopté une position singulière. Pas pas la position de la maman éplorée qui a perdu sa fille et qui sanglote", se rappelle Etienne Manteaux, le procureur de la République qui a assisté à l'échange. "Elle avait une posture assez étonnante de bienveillance à l'égard de Jonathann."

"J'ai parlé du pardon", poursuit la mère de famille, "qu'il fallait que je comprenne et que lui pourrait refaire sa vie et qu'on pourrait peut-être pardonner". "Après, j'ai parlé de Happy (le chat, ndlr). Je lui ai dit : 'Happy, tu l'as oublié, tu penses plus à Happy, tu ne sais pas ce qu'elle devient ?'". Isabelle tend alors la photo sur laquelle on voit Alexia en compagnie de son chat.