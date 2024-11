Affaire Daval: la maman d'Alexia affirme dans un témoignage inédit que Jonathann "a décidé de mettre sa femme à mort comme on met à mort un animal"

Une importante mobilisation des forces de l’ordre et des "battues citoyennes" sont organisées pour retrouver la jeune femme de 29 ans, employée de banque souriante et appréciée.

Le 30 octobre 2017, en début d’après-midi, des élèves-gendarmes découvrent dans un bois près de Gray le corps d'Alexia Daval, partiellement brûlé et dissimulé sous des branchages. Jonathann Daval se présente alors en veuf éploré.

Le dimanche 5 novembre, une marche blanche rassemble entre 8.000 et 10.000 personnes à Gray. Jonathann Daval, en larmes et soutenu par les parents de la jeune femme, prend la parole: "La force de notre couple nous faisait nous dépasser, dans nos sorties et dans notre vie commune. Cette plénitude me manquera terriblement". Alexia "était ma première supportrice, mon oxygène…".

Le 29 janvier 2018 au matin, Jonathann Daval est interpellé dans la maison du couple à Gray-la-Ville. Dans un premier temps il nie, puis finit par avouer l'avoir tuée lors d'une dispute.