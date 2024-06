Agressions et guet-apens homophobes: le site de rencontres coco.gg fermé, quatre suspects entendus

Considéré comme "un repère de prédateurs" par des associations et mis en cause dans des guet-apens homophobes, le site de discussion coco.gg a été fermé mardi et quatre suspects étaient entendus dans le cadre d'une enquête ouverte à Paris.

Le site coco.gg affichait le message sur fond bleu de la gendarmerie: "Ce site a été fermé par la direction générale des douanes et droits indirects et la gendarmerie nationale, sous l'autorité de la Junalco (juridiction nationale en charge de la lutte contre la criminalité organisée, NDLR) du parquet de Paris."