Au Mont-Valérien, une veillée d'âmes pour le résistant Manouchian et les siens

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies mardi soir au Mont-Valérien, près de Paris, pour un hommage au résistant Missak Manouchian et à ses compagnons, français et étrangers, sur les lieux de leur fusillade par l'occupant allemand, 80 ans plus tôt.

"Cette veillée apporte ce que notre jeunesse a besoin de voir: des gens courageux qui ont épousé la France et se sont battus pour la liberté", a déclaré devant l'imposant mémorial de la France combattante Patricia Mirallès, secrétaire d'Etat chargée des Anciens combattants.