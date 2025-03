Au Stade de France, Louane révèle "Maman", le titre qu'elle défendra à l'Eurovision 2025

"Finalement tu vois, j'ai construit ma vie (...) Toi tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici?", a chanté Louane, suspendue dans les airs, lors d'un show à la mi-temps de ce match, en clôture du Tournoi des six nations. "Je sais où je vais, j'ai arrêté de compter les années", a poursuivi l'artiste, en s'adressant à sa mère, décédée d'un cancer en 2014.

Sur fond de tambours et violons, elle a évoqué ensuite sa propre fille: "Maintenant c'est moi qu'elle appelle maman". "L'aventure commence. Je suis prête pour vous, pour ma fille et pour ma mère", avait lancé Louane dans un message préalable retransmis sur France 2, en évoquant une chanson "pleine d'amour, d'espoir et de transmission".

La finale du concours européen de l'Eurovision se tiendra le 17 mai à Bâle, en Suisse.