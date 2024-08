Badminton: exploit majeur d'Alex Lanier, vainqueur du tournoi du Japon

Alex Lanier a réussi un véritable exploit en devenant à 19 ans le premier Français et l'un des plus jeunes de l'histoire à remporter une compétition de badminton d'une telle importance sur le circuit mondial en s'imposant dimanche au tournoi Super 750 du Japon.

Avant cela, l'étudiant à la Sorbonne, qui a fait ses premiers pas raquettes en main très jeune en suivant ses parents badistes amateurs, avait notamment éliminé le Malaisien Lee Zii Jia, 6e mondial et médaillé de bronze olympique à Paris, et le Japonais Kenta Nishimoto, 11e mondial.

Absent aux JO-2024, puisque les Français n'avaient droit qu'à un sélectionné en individuel, le N.1 français Toma Junior Popov et non retenu en double, Lanier a pu parfaire sa préparation.

Pendant les JO, "j'ai travaillé dur physiquement et mentalement. Je n'ai pas aimé cette période. Mais il fallait en passer par là pour être prêt pour ce tournoi. Et le travail a payé cette semaine. J'étais bien physiquement et c'est vraiment important au haut niveau", s'est-il réjoui.

Pas impressionné en finale par l'enjeu, ni par son adversaire expérimenté, 34 ans et ancien N.2 mondial, le Français était pourtant mené 17-10 dans la manche initiale de cet ultime match.