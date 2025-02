C8, la chaîne de Cyril Hanouna, et NRJ12, c'est bientôt la fin: voici quand ces chaînes s'arrêteront définitivement

Le Conseil d'État a confirmé la fin de C8 et NRJ12, prévue le 28 février, rejetant leur dernier recours contre le non-renouvellement de leur fréquence par l'Arcom.

Marine Le Pen (RN) a dénoncé "les menaces qui pèsent lourdement sur le pluralisme et la liberté d'opinion", d'après elle "une terrible régression et une inquiétante décision qui donne raison aux Ayatollahs de la pensée unique".

L'extinction à venir de C8 a été critiquée par des politiques de droite et d'extrême droite.

C8, la chaîne de Cyril Hanouna, et NRJ12 s'arrêteront bien le 28 février au soir : le Conseil d'État a rejeté mercredi leur dernier recours contre le non-renouvellement de leur fréquence télé par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel.

"C8 avait trouvé son public. Sa disparition du paysage audiovisuel la prive d'un espace d'expression", a déploré sur X le ministre de l'Intérieur (LR), Bruno Retailleau.

Venu mercredi sur le plateau de C8, Éric Ciotti (UDR) y a vu une "décision purement politique".

L'avenir de Cyril Hanouna est plus que jamais en suspens. Il pourrait rejoindre le groupe M6, avec lequel des discussions sont en cours. Des médias lui prêtent même des ambitions politiques, ce dont il s'est défendu.

Malgré l'arrêt de C8, "on risque de me voir encore plus qu'avant", a-t-il lancé dans son émission sur Europe 1 après la décision du Conseil d'État.