Carton jaune pour Europe 1 et l'émission d'Hanouna spéciale législatives

La vedette de C8, chaîne dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, a atterri le 17 juin sur la radio de l'homme d'affaires pour y présenter une quotidienne, "On marche sur la tête", de 16H00 à 18H00, en amont des élections du 30 juin et du 7 juillet.

Un traitement "largement univoque" de l'actualité électorale: Europe 1, où l'animateur controversé Cyril Hanouna présente une émission spécialement conçue pour la campagne des législatives anticipées, a reçu une mise en demeure de l'Arcom pour manque de "mesure" et d'"honnêteté".

La semaine dernière, deux jours après le lancement du programme, critiqué par de nombreux observateurs pour sa ligne pro-extrême droite et anti-Nouveau Front populaire, l'Arcom avait rappelé à Europe 1 ses obligations en matière de "pluralisme" et d'"honnêteté".

Jeudi, le régulateur a estimé notamment que "l'actualité électorale de +La France insoumise+ et du +Nouveau Front populaire+", coalition des principales formations de gauche", y "a été traité de manière systématiquement critique et virulente, en des termes souvent péjoratifs et outranciers".

En outre, le traitement "a été largement univoque, la plupart des invités, dont une grande majorité sont issus du même courant politique, ayant tenu des propos convergents", selon la décision de l'Arcom.