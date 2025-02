"C'est à cause de vous": la nouvelle méthode utilisée pas les policiers français pour lutter contre la drogue en rue

"On est sur un quartier qui draine une population de passage. Donc on opère des contrôles réguliers, pour lutter contre la consommation de stupéfiants et les trafics", explique le commissaire Xavier Rauch. "L'idée est d'avoir une réponse qui concerne à la fois les vendeurs et les consommateurs de produits stupéfiants".

À cette action traditionnelle s'ajoute l'initiative récente du ministère de l'Intérieur français, qui vise à "culpabiliser" les consommateurs, selon les mots de Bruno Retailleau, pour mieux lutter contre le narcotrafic. "Malheureusement, trop de consommateurs n'ont pas conscience des nuisances du trafic de stupéfiants, et de l'engrenage dans lequel ils s'inscrivent", estime le commissaire.

"Très concrètement, certains quartiers concernés par ces trafics ont des problématiques de violences, les stupéfiants engendrent d'autres trafics et peuvent même être liés au financement du terrorisme. La consommation, même festive, d'un simple joint s'inscrit souvent dans un contexte beaucoup plus large".