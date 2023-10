"C'est quoi ce fétichisme nazi?": un restaurant parisien provoque la polémique en proposant des vins du IIIe Reich à sa carte

Alors maladresse ou vraie complaisance avec le nazisme ? Le sommelier gérant de l'établissement, Marco Pelletier s'est exprimé au micro de BFMTV. "Oui, quand on m’a proposé trois bouteilles allemandes de 1940, que je n’avais jamais goûtées, je les ai acquises", explique-t-il. Il se dit également "très affecté" par la polémique et assure ne pas faire l'éloge du nazisme en vendant ces bouteilles.

Marco Pelletier s'est également exprimé sur Instagram... et se défend. "Le vin défie le temps et les idéologies. Oui, ces bouteilles correspondent à l’une des parts les plus sombres de notre Histoire, indéniablement. C’est pour cela que ces vins ne sont pas mis en avant auprès du grand public. Ils sont uniquement présents à ‘l’origine de la carte du restaurant’, un registre compilant l’ensemble des vins stockés dans notre cave, qui n’est consulté que par les plus fins connaisseurs et passionnés de vins".

Malgré ce message, le gérant a décidé de retirer les vins concernés de sa carte. Il a néanmoins souhaité remercier les messages de soutien reçus de la part de ses clients.