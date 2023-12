"C'est un crachat au visage des victimes de violences": des associations féministes dénoncent la tribune de soutien à Depardieu

"C'est un crachat au visage des victimes de violences", a réagi auprès de l'AFP le collectif "Nous Toutes". "On ne comprend pas que le monde de la culture se mobilise, il faudrait utiliser cette voix pour soutenir les victimes", selon Tatiana, militante du collectif.

Les signataires de la tribune, où figurent les actrices Nathalie Baye, Carole Bouquet et Charlotte Rampling, les acteurs Jacques Weber, Pierre Richard et Gérard Darmon, ou encore les chanteurs Carla Bruni et Jacques Dutronc, dénoncent un "lynchage" de Gérard Depardieu. "Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne, sans nuance, dans l'amalgame le plus complet et au mépris d'une présomption d'innocence", écrivent-ils dans ce texte publié quelques jours après que le président Emmanuel Macron a pris la défense de l'acteur.