Chassé-croisé des vacances: week-end très difficile attendu sur les routes en France

"Bison futé recommande vivement aux usagers et aux particuliers de circuler le dimanche": c'est ainsi que débutent les prévisions détaillées du week-end.

Les difficultés commenceront dès vendredi, classé noir en Ile-de-France et rouge dans le reste de la métropole pour les départs (pour les retours, noir pour l'Ile-de-France toujours, et rouge seulement sur l'axe méditerranéen).

Dans la capitale et autour, Bison Futé souligne que, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de JO, des "mesures complémentaires ayant un impact sur la circulation sont susceptibles d'être mises en place par les autorités", et ce "en plus des contraintes de circulation déjà connues".

"La circulation sera extrêmement difficile dès 10h00 en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A6 et A10", estime le prévisionniste, qui table sur une circulation "dense dans le sens des départs jusqu'à minuit".