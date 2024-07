"Ciao Bardella": des milliers de personnes dans la rue à Marseille

Un peu plus tôt, dans les quartiers populaires et défavorisés de la ville, des militants de gauche avaient aussi exprimé leur soulagement face au fait que le parti de Jordan Bardella soit arrivé troisième.

"Bien sûr qu’il y a une souffrance au quotidien et pour certains il faut trouver des coupables, mais (il faut) répondre par plus d'éducation, de sécurité, en remettant de la police de proximité dans les cités mais aussi la santé en remettant de nouveaux lits dans les hôpitaux", ajoute-t-il.

"On avait le nœud à l’estomac par rapport au score du RN mais on est satisfait du résultat, même si j’espérais plus pour la gauche. Ce résultat, ça reflète la France, sa diversité, sa solidarité et le bien-être ensemble", a confié à l'AFP Myryem Heran, 56 ans, artisan, dans le 14e arrondissement.

"Je prends acte du vote populaire et de ma défaite face à une députée sortante absente", a déclaré M. Kessaci.

"Il nous reste à nous battre, continuer à vivre et sourire car notre sourire les embête. Nous avons une mission ce soir: face aux extrêmes, on ne baisse ni les yeux ni les bras et on reste digne et fier", a-t-il ajouté.

A Marseille, le parti d'extrême droite est en voie de gagner deux autres députés et pourrait en avoir trois en 2024 contre un seul en 2022.

Mais pour Athmane Birdouz, 26 ans, qui a lui aussi grandi dans une cité, "la jeunesse, même si elle se sent en perdition, est capable d’aller voter. Elle a pris conscience qu’elle avait sa carte à jouer".

