Comeos satisfait sur les accords dans le commerce: "Deux ans de paix sociale"

Les accords sectoriels avec les employés et ouvriers qui travaillent dans le commerce garantissent la paix sociale pour les deux années à venir, indique vendredi Comeos, la fédération du commerce.

Mardi dernier, un accord a été conclu pour les travailleurs du commerce de détail indépendant, mercredi un accord a été conclu pour les travailleurs des grandes entreprises du commerce, et dans la nuit de jeudi à vendredi, un accord a été conclu pour les ouvriers du commerce. Cela concerne près de 300.000 personnes.

Les différents accords prévoient également une trajectoire de croissance pour la formation des travailleurs, l'indemnité vélo et la prime de fin d'année. "Nous investissons et faisons de grands efforts pour rendre le travail faisable et pour la formation", ajoute Dominique Michel.