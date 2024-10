Coup de projecteur à Paris sur les premières années de Jackson Pollock

Première exposition en France depuis 2008 sur ce représentant de l'expressionnisme abstrait et du triomphe de l'art américain au tournant de la Seconde Guerre mondiale, elle présente "une centaine d'œuvres dont une quarantaine de toiles majeures venues des Etats-Unis pour la grande majorité d'entre elles" et notamment du MoMA de New York, selon Joanne Snrech, commissaire de l'exposition.

"Picasso a énormément compté pour Pollock et toute une génération d'artistes. Ils ne se sont jamais rencontrés mais le grand frère de Jackson Pollock, Charles (également peintre, ndlr), lui envoie des revues dans lesquelles le travail de Picasso est reproduit. Il sera le premier intermédiaire entre l'art moderne et son petit frère à qui il mettra en quelque sorte le pied à l'étrier", selon la commissaire.

Il arrive à New York en 1930 et découvre un creuset artistique bouillonnant qui va faire décoller sa carrière après une formation académique à l'Art Student League où son professeur, Thomas Hart Benton, lui inspire une utilisation rythmique de la peinture.

- Muralistes mexicains -

Charles et Jackson vont aussi voyager ensemble aux Etats-Unis pour observer les grands cycles de fresques des muralistes mexicains: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros et José Clemente Orozco.

Tous ont bénéficié au début des années 1930 de nombreuses commandes des Etats-Unis où ils ont séjourné, tenant parfois des ateliers, à l'instar de Siqueiros auprès duquel Pollock travaillera au printemps 1936.

En janvier 1941, une autre exposition du MoMA consacrée aux arts natifs américains va également influencer Jackson Pollock: plus d'un millier d'œuvres et d'objets y sont présentés, des démonstrations de peintures de sable sont réalisées par des artistes Navajos et un gigantesque totem sculpté est érigé à l'extérieur. Le peintre va se mettre à travailler au sol, incluant aussi des motifs totémiques et chamaniques dans ses œuvres.

L'exposition montre aussi l'influence sur l'artiste de figures européennes exilées aux Etats-Unis pendant le Seconde Guerre mondiale et notamment celle des surréalistes: l'automatisme, clé pour eux, de la création artistique, sera repris par le peintre dans toute son œuvre.

Une salle est dédiée à la rencontre de l'artiste en 1942 avec la collectionneuse et mécène Peggy Guggenheim qui ouvre une galerie à New York où elle expose sa riche collection d'avant-gardes européennes aux côtés d'artistes émergents dont Jackson Pollock, "moment de bascule dans sa carrière", selon la commissaire.

En 1944, le MoMA lui achètera sa première oeuvre, "She-Wolf", présentée dans l'exposition.

Une dernière salle est consacrée à son évolution vers les "drippings", une multitude de projections de peinture, qui font souvent penser à la calligraphie et qui l'ont rendu mondialement célèbre.