Crise politique en France: va-t-on connaitre le nom du Premier ministre aujourd'hui?

En France, on n'en finit plus d'attendre la formation d'un gouvernement. Après 50 jours de crise, Emmanuel Macron n'a toujours pas tranché. Après avoir testé un profil technique lundi, il est revenu hier à un candidat plus politique: le républicain Xavier Bertrand. Le problème, c'est que le Rassemblement National a promis de le renverser s'il était nommé. Emmanuel Macron aurait essayé hier soir de convaincre Marine Le Pen de changer d'avis. A-t-il réussi? Va-t-on connaître aujourd'hui ou demain le nom du futur Premier ministre?