Dans un petit village français, petits-enfants de SS et de déportés déposent ensemble une gerbe devant le monuments aux morts

Huit décennies plus tard, c'est tout Pexonne qui honore ses disparus. La commune ne compte que 357 habitants, mais ils sont plus de 400 à se serrer sur le parvis de l'église, aux côtés des associations d'anciens combattants.

Parmi eux, il y a Sacha Wenger et Anne, deux petits-enfants du capitaine nazi. Pour la deuxième année consécutive, les deux cousins, lui Allemand et elle Française, ont fait des centaines de kilomètres pour assister à cette commémoration, dans une démarche "réparatrice".

"Cela fait partie de notre histoire et de l'histoire de nos pays. Je trouvais important de m'inscrire dans cette histoire et d'être proche de ces gens, de leur exprimer ma compassion", explique à l'AFP Sacha Wenger, à quelques mètres d'une plaque mémorielle désignant son grand-père comme un bourreau. "On n'est pas responsable, mais on a en nous cette histoire", abonde sa cousine Anne, qui a la nationalité française, sa mère s'étant installée dans l'Hexagone après la guerre.

"Notre grand-père, par son action, a empêché un village de vivre. Notre démarche n'est pas de demander pardon à sa place, mais nous sommes venus dire à ces gens que nous sommes à leurs côtés".