Décès d'une Française de 87 ans après une "forte explosion" dans le Sud du Liban

Israël a poursuivi jeudi pour la quatrième journée consécutive ses frappes aériennes massives sur l'est et le sud du Liban, promettant de combattre le Hezbollah "jusqu'à la victoire".

Les bombardements, qui ont fait plus de 600 morts depuis lundi, dont de nombreux civils, ont jeté plus de 90.000 personnes sur les routes au Liban, selon l'ONU. Plus de 22.000 d'entre elles sont entrées en Syrie, ont indiqué des sources de sécurité dans ce pays.

Face à cette escalade qui menace d'entraîner le Proche-Orient dans la guerre, la France et les États-Unis, rejoints par des pays arabes, occidentaux et européens, ont appelé mercredi à un "cessez-le-feu immédiat de 21 jours" pour "donner une chance à la diplomatie".