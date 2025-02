"Dégagez": deux chasseurs achèvent sauvagement un cerf dans le jardin de Luc Besson, sa mère filme la scène

Une enquête préliminaire a été ouverte à la suite de l'intrusion vendredi de chasseurs et de l'abattage d'un cerf sur la propriété du réalisateur Luc Besson située dans l'Orne, a-t-on appris samedi de la préfecture.

"Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet (d'Argentan, NDLR) et confiée à l'OFB ainsi que la gendarmerie", a déclaré la préfecture, "cette intrusion est irrégulière et il y a bien eu abattage de l'animal malgré les protestations de la propriétaire des lieux, la préfecture n'encourage pas cette pratique et ne la tolère pas".