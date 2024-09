Des centaines de manifestants à Paris en soutien au mouvement "Femme, Vie, Liberté"

"Tout a changé en Iran, dans les mentalités, dans la société", a-t-elle déclaré à l'AFP. "On est passé d'une culture absolument patriarcale, où il n'était même pas question qu'elles puissent se dévoiler dans la rue, à un soutien massif à ces femmes".

La marche, organisée par un collectif d'une vingtaine d'associations de défense des droits humains, a également reçu le soutien de Benjamin Brière et Louis Arnaud, deux Français qui avaient été arrêtés et détenus arbitrairement en Iran avant d'être libérés respectivement en mai 2023 et juin dernier.

L'Iran est accusé d'arrêter sans motif des Occidentaux et de s'en servir comme monnaie d'échange lors de négociations d'Etat à Etat. La diplomatie française qualifie ces prisonniers d'"otages d'Etat".

"Quelle ironie de me tenir ici, aujourd'hui, moi qui ai passé près de deux ans à la prison d'Evin pour ma supposée participation aux manifestations de septembre 2022", a souligné Louis Arnaud qui s'exprimait pour la première fois publiquement depuis sa libération.