Deux fusillades cette nuit en France: un adolescent entre la vie et la mort à Poitiers, trois blessés par balle à Valence

Une fusillade a eu lieu à Poitiers dans la nuit de jeudi à vendredi. Cinq personnes ont été grièvement blessées, un adolescent se trouve entre la vie et la mort. Une autre fusillade a également fait trois blessés par balle devant une discothèque près de Valence.

Une fusillade a éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi devant un restaurant à Poitiers au cours de laquelle cinq personnes ont été blessées, dont un mineur qui est entre la vie et la mort, a-t-on appris de source policière.

Âgé de 15 ans, il a été hospitalisé en état d'urgence absolue, son pronostic vital étant engagé. Selon la même source, deux autres adolescents ont été blessés par balle, l'un à une épaule, l'autre à une cheville, et ont été pris en charge par les secours. Une dizaine de douilles de calibre 22 ont été retrouvées à terre par les enquêteurs.

Les faits se sont déroulés dans le quartier des Couronneries, où des renforts seront déployés dans la journée, a précisé le préfet de la Vienne dans un message posté sur le réseau social X, faisant état de cinq victimes au total - les deux dernières, touchées par arme à feu également mais plus légèrement, se sont présentées directement à l'hôpital - et de "tensions entre groupes".

Plusieurs centaines de personnes impliquées dans une rixe

"Ça a commencé par une fusillade sur un restaurant et ça s'est achevé par une rixe entre bandes rivales qui a engagé plusieurs centaines de personnes. On me parle de 4 à 600 personnes, selon le compte-rendu du préfet", a déclaré pour sa part le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, vendredi matin sur BFMTV/RMC, en liant la fusillade au trafic de stupéfiants.