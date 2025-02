Deux sans-abri gagnent 500.000€ avec des tickets à gratter mais il y a un hic: la carte bancaire utilisée avait été volée

C'est une histoire folle qui nous vient de France et plus précisément de Toulouse. Deux sans-abris ont remporté 500.000 euros avec des tickets à gratter qu'ils ont acheté grâce à une carte bancaire... volée.

Ils ont gagné le jackpot. Début février, deux sans-abris ont remporté la coquette somme de 500.000 euros en achetant des cartes à gratter. Seul hic, la carte de crédit utilisée pour payer n'était pas la leur. Au début du mois, Jean-David E. constate que son sac à dos contenant ses moyens de paiement et ses papiers d'identité a disparu de sa voiture. Son véhicule a été fracturé et "la vitre avant droite était entrouverte d'un centimètre", décrit-il dans sa plainte pour vol, déposée le lendemain.

En consultant ses relevés bancaires le lendemain matin, il constate que 50 euros ont été dépensés au "Tabac des Thermes" à Toulouse, non loin de l'endroit où sa voiture était garée. "J'ai décidé d'aller au tabac et j'ai expliqué ma situation au buraliste. Il m'a dit qu'il se souvenait de deux hommes, qui semblaient être des sans-abris, qui achetaient des cartes à gratter pour 50 euros. Il a trouvé leur comportement suspect, car ils ont essayé de payer avec une première carte, qui a fonctionné, puis ont voulu faire un deuxième achat, mais le paiement sans contact a échoué. Et la personne n'a pas pu entrer le code", explique Jean-David E. dans sa plainte.