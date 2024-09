Disparition de Lina en France: pourquoi la traque de Samuel Gonin, principal suspect, a été si compliquée?

Samuel Gonin, principal suspect dans l'enlèvement et la disparition de la jeune Lina en France, a été compliqué à traquer. Lors d'une conférence de presse hier, le procureur de la République par intérim de Strasbourg est revenu sur son parcours et a expliqué qu'il "se déplaçait beaucoup" et parfois avec "une certaines incohérence" pour ne pas être retrouvé.