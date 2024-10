En France, Emmanuel Macron reste président, mais son rôle va changer

Or, sans l'appui des lepénistes, la gauche ne pourra pas réunir une majorité contre le gouvernement. Par ailleurs, selon un sondage publié par BFMTV, 62% des Français ne souhaitent pas que le gouvernement soit renversé.

Le Premier ministre a donc réussi son premier examen de passage. Le second, ce sera le 8 octobre avec la présentation du budget. Un budget d'austérité pour lequel il va falloir trouver plusieurs milliards d'économies et donc prendre des mesures impopulaires. La première annoncée ce mercredi, le report de l'indexation des pensions de janvier à juillet a déjà provoqué la déception des retraités.

Or, ils forment une partie non-négligeable de l'électorat de centre-droit. Et pendant ce temps, que fait le président? Il voyage. Mercredi, lors d'un forum sur l'avenir de l'Europe organisé à Berlin, il a déclaré: "Pour moi, la première priorité est l'échelle européenne. C'est là qu'on peut débloquer beaucoup de croissance et de potentiel."

Il bénéficie sur ce terrain-là d'un avantage: en France, c'est le président et pas le Premier ministre qui participe au sommet européen. Et il n'y a qu'une chaise, par pays, autour de la table. Par ailleurs, la gravité de la situation internationale le propulse automatiquement sur le devant de la scène en tant que chef des armées.