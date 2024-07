En France, un facteur cachait le courrier pour... écourter ses tournées: environ 13.000 lettres n'ont pas été distribuées

TF1 rapporte une histoire pour le moins cocasse. En France, un facteur de l'Isle-d'Abeau, près de Bourgoin-Jallieu (Isère), n'arrivait pas à terminer ses tournées et a trouvé une combine. Pour les écourter et finir sa journée plus tôt, il a décidé de cacher le courrier à son domicile. En tout, 13 000 lettres, colis et autres se sont accumulés chez lui. Tout était caché dans son garage, rangé dans des boîtes ou dans des sacs.

À lire aussi Histoire insolite à Verviers: un sanglier s'est engouffré dans un appartement et a chargé la propriétaire

Pour cacher ses difficultés

Pris sur le fait, l'employé a expliqué aux enquêteurs qu'il n'arrivait pas à terminer ses tournées. Pour dissimuler ses difficultés, il a préféré stocker le courrier chez lui. Ce sont ses collègues qui ont découvert le pot-aux-roses, étonnés qu'il finisse plus tôt qu'eux malgré son manque d'expérience.