Épidémie de covid-19: cinq ans plus tard, qu’est devenu le controversé professeur Didier Raoult ?

En pleine tempête sanitaire, en mars 2020, un nom s'impose dans le paysage médiatique: Didier Raoult. Ce microbiologiste marseillais affirme avoir trouvé un traitement contre le Covid-19. Cinq ans plus tard, que reste-t-il de cette figure controversée?

Alors que le monde découvre les premières vagues de contamination et les spécialistes eux-mêmes tatonnent. On ignore encore tout du virus, son mode de transmission, ses effets à long terme. La France est confinée, et les inquiétudes sont grandes.

C'est dans ce climat ue surgit Didier Raoult, professeur reconnu, directeur de l'IHU Méditerranée Infection, et ardent défenseur d'un traitement à base d'hydroxychloroquine. Pour lui, une chose est claire: il peut guérir les malades.